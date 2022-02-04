МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Среднестатистической московской семье для комфортного погашения ипотечного кредита за двухкомнатную квартиру необходим ежемесячный доход в размере 217 тысяч рублей, при этом среди регионов РФ, доступных для анализа, наименьший доход для этого необходим семье из Кабардино-Балкарии, подсчитал для РИА Новости старший аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. ВТБ ждет временного охлаждения спроса на ипотеку в феврале

"В современных реалиях покупка двухкомнатной квартиры в новостройке в Москве становится непростым испытанием. В среднем домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется доход порядка 217 тысяч рублей, чтобы оплачивать такую квартиру и при этом иметь средства на проживание в городе. До конца января, то есть до повышения ставки по ипотеке Сбербанком до 10,3%, мог бы требоваться чуть меньший доход — 210 тысяч рублей на одно такое домохозяйство", — сообщил эксперт.

АКРА проводило расчеты согласно предположению, что помимо ипотеки члены домохозяйств продолжают осуществлять необходимые расходы на продукты питания, одежду и обувь, услуги ЖКХ, расходы на транспорт, на мебель, бытовую технику, здравоохранение, отдых, образование и так далее. "В качестве эквивалента этих расходов мы использовали потребительские расходы, рассчитываемые Росстатом. Потребительские расходы в Москве составляют, согласно данным Росстата, примерно 39,5 тысячи рублей", — пояснил Цыпкин.

В агентстве исходили из того, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья составляет 237,2 тысячи рублей (данные Росстата для Москвы за третий квартал 2021 года — новостройка, квартиры среднего качества), средняя площадь – 49,3 квадратного метра (данные Росстата о средней площади двухкомнатных квартир в 2020 году). Ипотека рассчитывалась исходя из первоначального взноса в 15%, срок ее был принят за 20 лет, а ставка – 10,3% (минимальная ставка Сбербанка по программе "Ипотека на новостройки").

Вместе с тем эксперт напомнил, что в случае, если среди членов домохозяйств есть ребенок, который родился после 1 января 2018 года, то действует льготная ипотека со ставкой 4,7%. В таком случае, по подсчетам эксперта, затраты в месяц в Москве на ипотеку и потребительские расходы для всех членов домохозяйств составили бы 182,5 тысячи рублей.

Эксперт также отметил, что расходы в Москве оказываются максимальными среди доступных для расчета регионов – это порядка 73 субъектов, где есть все необходимые данные для анализа. Ближайшим "конкурентом" по затратам для Москвы выступает Ямало-Ненецкий автономный округ (165 тысяч рублей в месяц), где стоимость квартиры несопоставимо ниже (88,7 тысячи рублей за квадратный метр жилья против 237,6 тысячи в Москве), но величина потребительских расходов даже выше (42,8 тысячи рублей против 39,5 тысячи в Москве).

Наименьшие ежемесячные затраты, согласно подсчетам, необходимы в Кабардино-Балкарии – 42,7 тысячи рублей в месяц — при этом затраты на ипотеку лишь 10,6 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге домохозяйству, состоящему из трех человек, потребуется тратить порядка 150,1 тысячи рублей на оплату ипотеки и потребительские расходы, необходимые для проживания в городе (126,5 тысяч рублей для льготной семейной ипотеки).