МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минфин России с понедельника 7 февраля начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового выпуска объемом 15 миллиардов рублей с погашением в феврале 2025 года, говорится в сообщении министерства. Минфин ждет нормализации ситуации для размещения ОФЗ

Уточняется, что ОФЗ-н нового выпуска серии 53009 будут доступны в отделениях банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта банка". Ставка первого полугодового купона установлена в размере 8% годовых, второго – 8,5% годовых, третьего – 9% годовых, четвертого – 10% годовых, пятого – 11% годовых, шестого – 11,66% годовых.

Минимальная сумма покупки облигаций составляет 10 тысяч рублей. Один человек может купить облигации на сумму до 15 миллионов рублей.

Для нового выпуска ОФЗ-н, как и для предыдущего, предусмотрена премия к доходности, обеспечивающая компенсацию выпадающих доходов физического лица в связи с уплатой им налога на купонный доход. То есть, ставки купонного дохода и цены ОФЗ-н этого выпуска будут обеспечивать сохранение доходности облигаций на таком уровне, как если бы налогообложение купонного дохода не осуществлялось. Банки-агенты выполняют функции налоговых агентов и удерживают налог на купонный доход в момент выплаты купона. Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам декабря снизилась до 19,9%

В связи с действующим режимом налогообложения при предъявлении ОФЗ-н к выкупу до истечения 12 месяцев со дня приобретения возможна ситуация, при которой совокупная сумма средств, полученных в результате выкупа с учетом купонных выплат, полученных в течение периода владения ОФЗ-н, окажется меньше суммы средств, затраченных на приобретение облигаций, на сумму налога, удержанного с полученного купонного дохода, предупреждает Минфин.

ОФЗ-н предыдущего выпуска — 53008 — с 7 февраля предлагаться гражданам более не будут в связи с окончанием периода их размещения.