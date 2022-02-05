МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Офисы ВТБ в Москве работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в субботу неизвестный сообщил о "минировании" офисов банка ВТБ в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, проводятся проверки.

"Данная информация не соответствует действительности. Офисы ВТБ работают в штатном режиме", — ответили агентству на вопрос, когда поступило сообщение о минировании, проводится ли эвакуация, в скольких офисах.