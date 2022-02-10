МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Общий объем премий страховой компании "Ингосстрах" в 2021 году вырос на 20,5% относительно аналогичного показателя годом ранее — до 139,8 миллиарда рублей, следует из презентации к итоговой конференции компании. Эксперты назвали средний размер страховых выплат от кибермошенников

"С точки зрения сборов мы собрали практически 140 миллиардов рублей, это колоссальный рост – больше 20%. При этом нужно отметить, что "рынок мотора" (каско и ОСАГО — ред.) в прошлом году не сказать, что был легкий, и то, что компания после пандемии смогла показать такой рост, это большой успех", — сказал в ходе выступления генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

Сборы по автокаско выросли в 2021 году на 25% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 37 миллиардов рублей, по ОСАГО – на 18%, до 28,5 миллиарда рублей.

"По страхованию имущества граждан — 5,1 миллиарда рублей (рост на 20% — ред.). Это как по ипотеке, так и классическое страхование имущества, по всей стране мы показываем хороший рост, я рассчитываю, что в 2022 году этот рост также будет продолжаться. По медицине (ДМС и по полисам выезжающих за рубеж — ред.) собрано 11,8 миллиарда рублей. Важно, что в 2021 году мы вышли на тот уровень сервиса, который нам необходим, мы очень аккуратно относимся к маржинальности этого бизнеса", — сказал глава компании.

Общий объем выплат "Ингосстраха" за 2021 год составил 59,7 миллиарда рублей, что на 13% выше объема выплат за 2020 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 56,3 миллиарда рублей (рост на 11%), по операциям входящего перестрахования — 3,4 миллиарда рублей (рост на 57%), говорится в сообщении компании к конференции.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, а также перестраховочную деятельность.