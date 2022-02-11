МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Платежной системе Webmoney после отзыва лицензии у обслуживающего расчетного банка с точки зрения ее дальнейшего развития может быть невыгодно оставаться на российском рынке электронных кошельков, поделился мнением с РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. В России стали недоступны все операции по кошелькам Webmoney

Банк России ранее в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, и у "Консервативного коммерческого банка", являвшегося расчетным банком Webmoney.

"С точки зрения дальнейшего развития сервиса, скорее всего, стратегически Webmoney может быть неэффективно оставаться на российском рынке. В сегменте онлайн-кошельков лидерство постепенно переходит кошелькам от крупнейших банков и компаний (например, ЮMoney, Qiwi), а альтернативные сервисы (Система быстрых платежей и межбанковские переводы) и отсутствие комиссий за цифровые банковские услуги делают сервисы онлайн-кошельков менее актуальными", — полагает эксперт.

По его мнению, если сервисы онлайн-кошельков не смогут найти идеи новых продуктов и трансформировать свою бизнес-модель, есть риск, что транзакции будут становиться более нишевыми, а сервисы постепенно станут менее конкурентоспособными.