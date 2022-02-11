МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Платежная система Webmoney намерена найти решение для продолжения работы с резидентами РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Эксперт допустил полный уход Webmoney из России

На российский рынок сейчас приходится 40% пользователей системы, добавляется в сообщении.

"Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств — ред.), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много", — заявили в пресс-службе.

Банк России ранее в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, и у "Консервативного коммерческого банка", являвшегося расчетным банком Webmoney.

Позже Webmoney сообщила, что все операции по рублевым кошелькам стали недоступны, а платежная система приложит все усилия для компенсации средств владельцам кошельков.