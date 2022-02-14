МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Банки назвали самые выгодные и интересные вклады 2022 года

Организация привлекла безналичные денежные средства на сумму более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков.

По версии следствия, финансовая пирамида была создана в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.

По уголовному делу задержаны 18 человек, им предъявлены обвинения по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств". Задержанные находятся под арестом, домашним арестом или под "запретом определенных действий". Еще двое фигурантов находятся в розыске.

Для возмещения нанесенного ущерба изъяты средства на сумму 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 машин на 32 миллиона рублей и 139 единиц ювелирных изделий на 9,7 миллиона рублей.