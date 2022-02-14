В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Организация привлекла безналичные денежные средства на сумму более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков.
По версии следствия, финансовая пирамида была создана в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты.
По уголовному делу задержаны 18 человек, им предъявлены обвинения по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств". Задержанные находятся под арестом, домашним арестом или под "запретом определенных действий". Еще двое фигурантов находятся в розыске.
Для возмещения нанесенного ущерба изъяты средства на сумму 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 машин на 32 миллиона рублей и 139 единиц ювелирных изделий на 9,7 миллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20220214/836059216.html
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