МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Работавшая с бывшим президентом США Дональдом Трампом бухгалтерская компания Mazars разорвала с ним связи и отказалась от своих заявлений относительно финансовой отчетности бывшего президента, пишет газета New York Times. Трамп назвал Германию "заложницей России" из-за "Северного потока-2"

Отмечается, что в письме к Trump Organization на прошлой неделе бухгалтерская компания проинформировала о своем решении и заявила, что больше не может отвечать за ежегодные финансовые отчеты Трампа. В Mazars заявили, что составляли отчеты экс-президента США на основе его собственной информации или данных его компании, которые могли не совпадать с реальной стоимостью активов Трампа.

Mazars посоветовала Трампу изъять документы о бухгалтерском балансе с 2011 до 2020 года из дел и уведомить соответствующих лиц, что этим документам больше нельзя доверять.

В прошлом году суд потребовал от фирмы Mazars раскрыть некоторые финансовые документы Трампа. Суд первоначально разрешил комитету по надзору и реформам палаты представителей США запросить финансовые документы, но учитывая просьбу фирмы, не стал открывать доступ ко всем бумагам, а только к "связанным с рассматриваемыми обстоятельствами".

В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.

В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.

Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правоонарушениях не обвиняют, он называет расследование "охотой на ведьм", объясняя его политическими мотивами.