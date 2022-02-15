МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Перечень сложных финансовых продуктов, которые могут быть доступны неквалифицированным инвесторам, может быть расширен, заявил глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков. В Минфине России выступили за более жесткие ограничения по криптовалютам

В июне 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Методику тестирования разработали саморегулируемые организации брокеров, затем она была утверждена ЦБ. Тестирование стартовало в РФ с 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

"Буквально вчера мы провели довольно жаркую дискуссию по поводу того, чтобы продлить ограничение, срок которого заканчивается 1 апреля, до 2024 года. Сейчас действует запрет на продажу сложных финансовых продуктов нашим гражданам, этот запрет действует до 1 апреля. Центральный банк обратился к нам с просьбой в комитет передвинуть срок вот этого ограничения, но при этом одновременно сам ЦБ, и это просит рынок, просит расширить перечень продуктов, которые не включаются в перечень запрещенных для продажи", — сказал Аксаков на конференции "Финансовый рынок-2022".

По его словам, ЦБ РФ и Минфин согласны с предложениями рынка и начатая дискуссия в течение недели должна быть завершена, в результате чего будет определен перечень продуктов, которые будут доступны для неквалифицированных инвесторов.

"Мы рассчитываем, что уже в начале марта мы соответствующий законопроект внесем на рассмотрение в Госдуму", — заключил глава комитета по финрынку.