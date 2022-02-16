МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил журналистам, что финансовое ведомство выступает против запрета майнинга в стране, хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности. В Минфине рассказали, когда будет готов законопроект о криптовалюте

По мнению Силуанова, его "нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле.

Силуанов также заявил, что Минфин России предлагает установить лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов. По его словам, речь идет о некоем минимальном объеме ресурсов, которые могли бы использовать неквалифицированные инвесторы.

"Цифры могут быть разные – от 50 до 100 тысяч в эквиваленте. Наша концепция такая", — ответил Силуанов вопрос журналистов о возможном лимите для неквалифицированных инвесторов.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев накануне предлагал рассмотреть более жесткие ограничения для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалюты, в частности, запретить приобретать такой продукт на сумму выше 50 тысяч рублей.

Силуанов также сообщил, что Минфину и Банку России будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются, однако если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласий.

При этом министр напомнил, что существует процедура снятия разногласий, когда в правительство готовится таблица с разными позициями, а кабмин уже рассматривает их и принимает по ним решения. "У нас есть первый уровень снятия разногласий – это правительство Российской Федерации. Вот в правительство Российской Федерации сейчас будем выходить с соответствующими разными позициями и пытаться снять эти разногласия", — сказал Силуанов. Силуанов рассказал о плане России на случай новых санкций

Он добавил, что большинство стран в мире идут по пути регулирования крипторынка, при этом запреты существуют в Китае, Алжире, Египте, Афганистане, Пакистане, Боливии. "Мы здесь имеем четкую позицию с точки зрения дальнейших шагов по регулировании этого рынка. Я считаю, что она объективно более справедливая нежели прямые запреты, которые все равно будут обходиться", — подчеркнул министр.

Силуанов указал, что ЦБ и Минфин уже полтора года спорят о будущем крипторынка в стране. При этом промедление в данном вопросе тормозит развитие сектора. "Во-вторых, даже если мы где-то примем решение и ошибемся, мы всегда сможет его подправить. Хуже всего, когда решение не принимается, затягивается и серый сектор как был, так и остается, только еще больше развивается. Это абсолютно неправильный подход. Поэтому будем выходить с разногласиями к руководству, и руководство будет определяться", — заключил он.

ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.

Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.

Минфину совместно с Банком России поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона.