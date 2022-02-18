МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Оформление кредита на первый взнос по ипотеке несет повышенные риски: ежемесячный платеж заемщика, взявшего подобную ссуду, может вырасти в 1,5-2 раза, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости. При этом, по их оценке, доля подобных кредитов сейчас может достигать 10-12%. Банки активно повышают ставки на ипотеку и потребительские кредиты

"Заемщик, не сумевший накопить на первоначальный взнос в размере 10-20% стоимости квартиры, с высокой долей вероятности не сможет обслуживать ипотечный и потребительский кредиты одновременно. Его совокупный ежемесячный платеж возрастет примерно в 1,5-2 раза в силу того, что срок потребительского кредита примерно в 5 раз меньше срока ипотеки, а ставка значительно выше", — прокомментировала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Примерно год назад первоначальный взнос минимум по 7% ипотечных ссуд прямо или косвенно был оплачен средствами потребительского кредита, а сейчас доля таких кредитов может достигать 10-12%, что говорит о растущем кредитном риске, отмечает Носова.

О том, что ставки по потребкредитам выше, чем по ипотечным, а срок существенно меньше, напоминает и аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Кроме того, если человеку не хватает на первый взнос по ипотеке, то при внезапных крупных тратах или снижении дохода он не сможет обслуживать уже оформленные ссуды. "При ипотечном кредите квартира находится в залоге у банка, и если заемщик не сможет обслуживать свои кредиты, то он рискует остаться без жилья, но с потребительским кредитом", — предупреждает эксперт.

Дополнительный риск для заемщиков представляет их невысокая финансовая дисциплина: необходимость брать ссуду на первый взнос появляется, когда нет собственных накоплений, отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Рост долговой нагрузки после оформления подобных ссуд, особенно в первые несколько лет ипотеки, отмечает и аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. "Этот фактор может выступить ограничителем для подобных продуктов в будущем, с ужесточением политики ЦБ в отношении кредитов с высоким уровнем ПДН", — отметил он.

Регулятор в прошлом году несколько раз ужесточал условия выдачи потребительских займов, ввел показатель долговой нагрузки (ПДН) для граждан. С 1 января ЦБ получил право вводить лимиты на долю высокорискованных потребкредитов в новых выдачах, в том числе кредиток, ссуд наличными или на покупку товаров. Эта мера не коснется автокредитов, ипотеки, образовательных ссуд с господдержкой и кредитов на реабилитацию инвалидов, стоимость которых компенсируется государством.