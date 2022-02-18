МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Крупные финансовые вебинары и конференции наряду с интернетом становятся площадками, где мошенники знакомятся с потенциальными жертвами и вовлекают их в сомнительные финансовые схемы, обещая сверхдоходы, рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор Drofa Comms, член Совета по финансовому просвещению и защите прав потребителей стран СНГ Валентина Дрофа. Юрист предупредил о шести фразах, которые чаще всего говорят мошенники

"Из нестандартных способов мошенничества могу привести интересный пример: на крупных мероприятиях и нетворках женщины знакомятся с мужчинами, рассказывают о том, как они успешно торгуют на бирже, и предлагают тоже поторговать, тем самым завлекая жертву в сомнительный проект. Это единичные случаи, но тем не менее они встречаются", — сказала эксперт.

"Мошенники придумывают все новые оригинальные схемы хищения средств и в этом и есть опасность — люди не понимают, что перед ними аферисты и поэтому доверяют им. Как еще уловки используют мошенники? Помимо обещаний сверхдоходностей и опасных знакомств не стоит забывать про классические фишинговые сайты. К слову, в третьем квартале 2021 года с помощью фишинга было украдено более 3 миллиардов рублей, по данным ЦБ", — добавила она.

Эксперт напоминает про часто встречающуюся рекламу в социальных сетях с подставных аккаунтов бирж, брокеров и банков, где жертвам предлагают легкие деньги. Например, мошенники под видом Binance предлагали открыть пользователям карту, хотя сама биржа не имела к этому никакого отношения.

"Стоит обращать внимание, есть ли информация о команде и о самом проекте, какие СМИ в каком контексте о них пишут, что говорит о проекте комьюнити в социальных сетях. Также необходимо тщательно изучать состав команды. Если используются имена известных политиков, музыкантов, блокчейн-гуру, то также стоит задуматься, действительно ли компания настолько масштабна, или это больше похоже на скам", — обращает внимание эксперт.

В среду Банк России сообщал, что в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид – 871, причем более половины из них были связаны с криптовалютными активами. В целом количество нелегалов на российском финрынке за год выросло на 73% — до 2679 субъектов.