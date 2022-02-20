МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Резкое увеличение ввоза наличной валюты российскими банками опрошенные "Известиями" аналитики связывают с опасениями жестких западных санкций, которые могут повлечь трудности в совершении безналичных валютных операций. Эксперт научил, как выгодно покупать валюту на бирже

Российские кредитные учреждения ввезли в страну рекордный объем наличной валюты — 4,97 миллиарда. В сравнении со средним показателем января–ноября — около 2 миллиардов в месяц — завоз наличной валюты подскочил в 2,5 раза, а в пересчете вес стодолларовых купюр достиг 50 тонн. Как отмечается, больше ввозили лишь на фоне паники марта 2020 года и в кризис 2014-го.

Так, Россию под предлогом эскалации конфликта на Украине угрожают отключить от глобальной системы межбанковской связи, закрыть доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям, закрыть доступ к средствам МВФ. США упоминают и о возможности наложить запрет на любые операции российских банков с долларами.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что отключение России от SWIFT, даже при негативном сценарии развития событий, сейчас представляется маловероятным.

"Тем не менее, если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, то дальнейшая эскалация напряженности и введение новых санкций против РФ, включая ограничения против российских банков, способны привести к волатильности валютного курса и увеличить спрос на наличную валюту", — отметил аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов

По словам квалифицированного инвестора ЦБ Александра Коренева, проблема усугубляется тем, что санкции планируются против банковского сектора, особенно системообразующих российских банков. Именно эта отрасль в связи со все еще большим количеством валютных вкладов, остро нуждается в наличных долларах и евро. Банки должны населению около 92 миллиарда. Все эти средства куда-то вложены, инвестированы, а собственно наличных у кредитных учреждений нет, указывает аналитик.

Также отмечается, что банки спешат запасать наличную валюту заранее в ожидании "набега" вкладчиков. Соответственно, эксперты сходятся в том, что банки закупают валюты не потому, что боятся запрета на валютные операции, а по объективным соображениям.

"Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами", — отметил управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.

"Резкое обострение геополитической ситуации и массовая информационная кампания способны породить волны паники в нашей экономике и у домохозяйств. В России сложилось твердое убеждение, что валюта — это спасительный защитный актив во время экономических потрясений и турбулентностей. Поэтому банки готовятся к резкому росту спроса на этот актив", — пояснил экономист Петр Заборцев.