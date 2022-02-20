МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Шанс получить премию на 23 февраля выше у тех, кто работает в Новосибирске, а по случаю 8 марта – у жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, говорится в подготовленном для РИА Новости исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Россияне стали чаще ходить в супермаркеты

"Шанс получить премию на День защитника Отечества чуть выше в Новосибирске (там их начисляют 14% организаций). В Москве – в 11%, в Санкт-Петербурге – в 8%. А по случаю Международного женского дня — в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 16% компаний). В Москве – в 14% компаний, в Санкт-Петербурге – в 11%", — выяснили специалисты. Исследование провели в период с 9 по 16 февраля среди 1000 компаний из всех регионов РФ.

При этом число фирм, планирующих выплатить премии своим сотрудникам по поводу праздников, в 2022 году больше, чем в допандемийное время, отмечают специалисты. Премии, приуроченные к 23 февраля, в текущем году планируют выплатить 14% компаний (10% в 2020 году), а к 8 марта — 17% (12% в 2020 году). Увеличилось и число компаний, готовящих для сотрудников праздничные подарки — корпоративные презенты в честь Дня защитника Отечества преподнесут 47% компаний (43% в 2020 году), в честь Международного женского дня — 50% (49 в 2020 году).

Самым активным с точки зрения праздничных премий и подарков, согласно исследованию, стал малый бизнес: премии на 23 февраля выдадут 17% компаний, на 8 марта — 20%, а подарки — 50% и 53% соответственно. Работодателей, которые премируют персонал в День защитника Отечества, больше всего в сфере производства (18%), а в Международный женский день — в сфере логистики (22%) и строительства (21%). Эксперт объяснила, какие компании обязаны индексировать зарплаты

Специалисты задали вопрос "кому ваша компания планирует дарить подарки", и, согласно исследованию, чаще всего презенты готовят для рядовых сотрудников: на День защитника Отечества — 61% компаний, на Международный женский день — 65%. На втором месте расположились руководители среднего звена (36% и 38% соответственно), а замыкают тройку топ-менеджеры (по 30%).

Менее распространенной является практика вручения презентов партнерам (на 23 февраля так делают 16% компаний, на 8 марта — 15%), клиентам (11% и 13% организаций соответственно) и представителям контролирующих организаций (6% и 7% компаний соответственно).