МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если гражданин пошел на поводу у позвонивших ему телефонных мошенников и сообщил им свои персональные данные, CVV-код или номер карты, то нужно немедленно сообщить в банк, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России, автор книги "Как не стать жертвой телефонного мошенничества" Иван Соловьев. Водителям сказали, почему нельзя оставлять телефон под лобовым стеклом

По его словам, после такого инцидента необходимо поменять все коды доступа к своим счетам, заблокировать карты и провести полную ревизию того, что у клиента имеется в этом банке. "В этом банк вам обязательно поможет", – уверен Соловьев.

Он подчеркнул, что сообщение о звонке мошенников в первую очередь поможет самому пострадавшему, а не только облегчит работу сотрудников полиции или банка.

Юрист советует: даже если утечки данных не было, сообщить в банк о подозрительном звонке все же стоит. По его словам, так можно помочь банку разработать способ защиты клиентов от будущих посягательств.

"Если утечки данных не произошло, то все равно нужно сообщать в банк о звонке мошенников. Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учет способов, которыми пользуются мошенники. Ваша информация поможет разработать новые меры по противодействию мошенникам. Конечно, в свой банк надо сообщать о любых подозрительных звонках", – сказал Соловьев.

По его словам, злоумышленники продолжают успешно делать свое дело именно потому, что россияне чаще всего не сообщают в банки и правоохранительные органы о звонках неизвестных лиц с подозрительными вопросами и предложениями. Если "где следует" не знают о мошеннике, то и сделать ничего не могут, добавил он.

По его словам, очень многие преступления остаются нераскрытыми из-за отсутствия сообщений о них в полицию или в банк. "Статистика говорит, что только 25% людей, которым поступают звонки от телефонных мошенников, сообщают об этом в банк или в правоохранительные органы", – отметил юрист.