Юрист Соловьев: если владельцу счета позвонил мошенник, то нужно немедленно сообщить в банк
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если гражданин пошел на поводу у позвонивших ему телефонных мошенников и сообщил им свои персональные данные, CVV-код или номер карты, то нужно немедленно сообщить в банк, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России, автор книги "Как не стать жертвой телефонного мошенничества" Иван Соловьев.
По его словам, после такого инцидента необходимо поменять все коды доступа к своим счетам, заблокировать карты и провести полную ревизию того, что у клиента имеется в этом банке. "В этом банк вам обязательно поможет", – уверен Соловьев.
Он подчеркнул, что сообщение о звонке мошенников в первую очередь поможет самому пострадавшему, а не только облегчит работу сотрудников полиции или банка.
Юрист советует: даже если утечки данных не было, сообщить в банк о подозрительном звонке все же стоит. По его словам, так можно помочь банку разработать способ защиты клиентов от будущих посягательств.
"Если утечки данных не произошло, то все равно нужно сообщать в банк о звонке мошенников. Дело в том, что банки ведут статистику этих случаев и ведут учет способов, которыми пользуются мошенники. Ваша информация поможет разработать новые меры по противодействию мошенникам. Конечно, в свой банк надо сообщать о любых подозрительных звонках", – сказал Соловьев.
По его словам, злоумышленники продолжают успешно делать свое дело именно потому, что россияне чаще всего не сообщают в банки и правоохранительные органы о звонках неизвестных лиц с подозрительными вопросами и предложениями. Если "где следует" не знают о мошеннике, то и сделать ничего не могут, добавил он.
По его словам, очень многие преступления остаются нераскрытыми из-за отсутствия сообщений о них в полицию или в банк. "Статистика говорит, что только 25% людей, которым поступают звонки от телефонных мошенников, сообщают об этом в банк или в правоохранительные органы", – отметил юрист.
https://1prime.ru/finance/20220221/836111781.html