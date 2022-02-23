МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Санкции наверняка скажутся на работе российских институтов развития, однако у последних есть возможности для преодоления ограничений. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Санкции — они ожидаемы. И в общем-то, сказать, что они никак не скажутся на работе, будет неправильно и нечестно. В то же самое время я могу совершенно четко сказать, что на сегодняшний день возможности для преодоления этих санкций, в том числе у институтов развития [ВЭБ.РФ и группы], есть. Мы с вами знаем, что есть достаточно серьезные резервы в стране, которые могут позволить финансировать приоритетные государственные проекты", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что не стал бы говорить о высокой зависимости отечественной экономики от западных кредитов. "Нас к этому подталкивали на протяжении последних лет. За последние годы сумели обходиться или во всяком случае преодолевать нехватку ресурсов за счет тех средств, которые доступны внутри российской экономики", — объяснил Твердохлеб.

Эксперт считает, что "убийственных" последствий от санкций уж точно не будет. "На сегодняшний день есть много альтернативных источников, которые позволяют получать необходимые ресурсы для решения приоритетных национальных задач", — резюмировал эксперт