МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Биткоин в четверг утром дешевеет на 9%, показатель опустился ниже 35 тысяч долларов впервые с 23 января, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на форексе

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.48 мск дешевел на 9,08% — до 34,447 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9,01% — до 34,496 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин дешевеет на эскалации геополитической обстановки. В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения он в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

А в четверг Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

Криптовалюта продолжает дешеветь второй день подряд, а с понедельника она потеряла уже 13%. Суммарно с начала года цена биткоина упала более чем на 20%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.