ПРАГА, 24 фев — ПРАЙМ. Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT, он заявил об этом в четверг в телеобращении к согражданам. В России заявили о волне фейков из-за проводимой спецоперации

"РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", — заявил Земан.

Чешский президент выразил свою поддержку народу Украины. Он также призвал к более жестким санкциям в отношении России. В частности, он считает необходимым отключение РФ от системы SWIFT.

При этом агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе сообщает, что ЕС, скорее всего, не станет отключать Россию от системы SWIFT на данном этапе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал "немедленно" ввести "разрушительные санкции" против России и отключить страну от SWIFT.

Как сообщили агентству дипломатические источники в Евросоюзе, отключение РФ от SWIFT будет также иметь масштабные последствия для Евросоюза. Один из источников также сообщил, что ему неизвестно о подготовке такой меры.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.