МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк России расширил ломбардный список за счет включения ряда выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций, говорится в сообщении регулятора. Кабмин заявил о готовности мер по защите рынков и компаний от санкций

"Банк России с учетом изменения ситуации на финансовом рынке в целях поддержания бесперебойного функционирования банковского сектора и сохранения возможности кредитных организаций по привлечению ликвидности в рамках операций рефинансирования принял решение о расширении ломбардного списка за счет включения в него ряда выпусков облигаций с ипотечным покрытием, корпоративных облигаций и еврооблигаций", — сообщил ЦБ.

Одновременно ЦБ РФ снизил требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска (эмитента) облигаций и еврооблигаций, включаемых в ломбардный список.

С 25 февраля 2022 года для облигаций юридических лиц — резидентов РФ, облигаций субъектов РФ и облигаций муниципальных образований минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска (эмитента) будет установлен на уровне "А-(RU)" / "ruA-" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА".

Для долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами — нерезидентами РФ, минимальный уровень кредитного рейтинга выпуска будет установлен на уровне "ВВ-" / "Ва3" по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings и Moody"s Investors Service.