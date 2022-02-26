МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. США допустили санкции против энергетического сектора России

"Что касается SWIFT, мы не снимали эту возможность с повестки, не делаем этого сегодня, обсуждения продолжаются", — сказала она. По ее словам, "это очевидно остается одной из возможных мер", однако "сейчас мне нечего объявить".

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на такие риски в России уже создана собственная система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам российский лидер заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны России на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.

В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. Под них попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Также Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Британия закрыла полеты для "Аэрофлота".