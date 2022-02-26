МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) выдало попавшему под санкции банку ВТБ генеральную лицензию на 30 дней, которая позволяет осуществлять операции до сворачивания деятельности, следует из сообщения минфина Великобритании. Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка и "Открытия"

Ранее британские власти внесли ВТБ в санкционный список в связей с военной операцией России на Украине.

"OFSI 25 февраля выдал генеральную лицензию, которая допускает 30-дневный период снижения портфеля, связанного с банком ВТБ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.