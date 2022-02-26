2022-02-26T13:29:33+03:00

2022-02-26T13:29:33+03:00

2022-02-26T13:29:33+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220226/836185044.html

Зеленский рассказал о действиях ЕС по отключению России от SWIFT

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЗЕЛЕНСКИЙ: ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ЕС ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РФ ОТ SWIFT, НАДЕЮСЬ, ЧТО ГЕРМАНИИ И ВЕНГРИИ ХВАТИТ МУЖЕСТВА ПОДДЕРЖАТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 26.02.2022

банки, финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60