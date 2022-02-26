МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. ЗЕЛЕНСКИЙ: ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ЕС ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ РФ ОТ SWIFT, НАДЕЮСЬ, ЧТО ГЕРМАНИИ И ВЕНГРИИ ХВАТИТ МУЖЕСТВА ПОДДЕРЖАТЬ ЭТО РЕШЕНИЕ

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