РИМ, 26 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT. СМИ узнали о сроках принятия решения об отключении России от SWIFT

В заявлении правительственного Дворца Киджи отмечается, что Драги позвонил Зеленскому, чтобы "выразить солидарность и близость Италии к нему и украинскому народу перед лицом нападения России".

В сообщении пресс-службы руководства итальянского Совмина говорится, что премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что "Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT".

Также Драги заявил, что Италия предоставит Украине помощь для самообороны, стороны договорились поддерживать тесные контакты в обозримом будущем.

Выступая в пятницу утром в итальянском парламенте, Драги заявил, что Владимир Зеленский должен был связаться с ним двумя часами ранее, но оказался недоступен для звонка. Зеленский затем ответил Драги в Twitter, что в следующий раз "попробует подвинуть график войны" для разговора с итальянским лидером.