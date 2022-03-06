МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении банковских платежных агентов правом принимать наличные деньги от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для зачисления на их счета в банках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперт объяснил решение Путина по зарубежным поставщикам платежных услуг

Действующая редакция закона "О национальной платежной системе" предоставляет банковским платежным агентам (субагентам) право осуществлять прием наличных денежных средств только от граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

Новый закон предоставляет таким агентам и субагентам право на прием наличных денежных средств от юрлиц и ИП для зачисления на их банковские счета. Также допускается привлечение оператором по переводу денежных средств банковского платежного агента, а таким агентом — субагента, для принятия от юрлиц или ИП наличных денег с использованием банкоматов для зачисления на банковский счет при выполнении ряда условий.

Во-первых, должна быть обеспечена возможность получения таким оператором информации об изъятии банковским платежным агентом или субагентом из банкомата наличных денежных средств, принятых от юрлиц или ИП. Банк России разъяснил правила выплат по внешнему долгу эмитентов

Во-вторых, обязанность по сдаче оператору принятых от юрлиц и ИП наличных денег для зачисления на специальный банковский счет должна быть выполнена в срок не более трех рабочих дней с момента их изъятия из банкомата, расположенного на территории муниципального образования с численностью населения менее 10 тысяч человек, а если там проживает больше людей, то в течение одного рабочего дня.

Принятие закона будет способствовать снижению нелегального оборота наличной выручки, повышению доступности финансовых услуг в отдаленных районах страны, минимизации расходов на инкассацию, в первую очередь, для малого и микробизнеса, а также развитию и укреплению финансового рынка.