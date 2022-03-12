МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что замороженные на Западе средства Банка России якобы зарезервированы для Украины. Конфликт на Украине может усугубить проблему голода в мире

По его словам, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.

Ранее первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин утверждал, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов Банка России.

Устенко также заявил, что Украина за две недели, прошедших с начала военной спецоперации России, потеряла 2 миллиарда долларов золотовалютных резервов, по состоянию на 24 февраля, когда началась спецоперация, они составляли 29,5 миллиарда долларов. Он оценил резервы Украины на текущий момент на уровне 27,5 миллиарда долларов.