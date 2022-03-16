МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2021 году снизилась на 28,5% по сравнению с 2020 годом и составила 2,58 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании за год увеличилась на 10%, до 48,249 миллиарда рублей. EBITDA за отчетный период сократилась на 13% и составила 7,854 миллиарда рублей.

"Негативное влияние на данный показатель оказало снижение выручки от продажи мощности, связанное с окончанием срока действия программы тепловых ДПМ (договор предоставления мощности — ред.) для блоков ПГУ Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС в конце 2020 года. Тем не менее, начало продаж мощности в рамках программы ДПМ ВИЭ для Азовской ВЭС мощностью 90 МВт, введенной в 2021 году, частично компенсировало это снижение", — сообщает компания.

EBITDA за отчетный период сократилась на 13% и составила 7,854 миллиарда рублей. Снижение показателя компания связывает в основном с изменениями в распределении баланса получаемых доходов от продажи мощности и электроэнергии по сравнению с прошлым годом.

Чистый долг "Энел Россия" продемонстрировал рост с 13,7 миллиарда рублей по состоянию на конец 2020 года до 26 миллиардов рублей в конце 2021 года в связи с осуществленными инвестициями компании в развитие возобновляемых источников энергии и проектов по модернизации оборудования.

Компания ожидает по итогам 2022 года чистую прибыль в 3,4 миллиарда рублей, EBITDA — 10,5 миллиарда рублей.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,7 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч тепла. Кроме того, компания включает Азовскую ветряную электростанцию (ВЭС) установленной мощностью 90 МВт.