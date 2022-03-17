Минфин РФ прорабатывает стимулирование со стороны государства долгосрочных сбережений граждан
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает стимулирование со стороны государства долгосрочных сбережений граждан, заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
"Мы понимаем, что все равно сбережения нужны, нужно запустить позитивный цикл сбережения для граждан и инвестиции для экономики, поэтому в этой связи продолжим работать над теми мерами, которые были запланированы", — сказал он, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами.
"Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны государства долгосрочных сбережений граждан и здесь мы разрабатываем меры налогового стимулирования для любых долгосрочных инструментов. Первое, это касается брокерского обслуживания, управляющих компаний, но и долгосрочных страховых продуктов и долгосрочных пенсионных продуктов", — сказал он.
"В этой связи, я думаю, что мы уже придем к каким-то законодательным решениям в этом году. Концептуально получили поддержку такого подхода в Центральном банке, и в правительстве", — отметил он.
По его словам, пока конкретики по стимулированию долгосрочных сбережений граждан нет. "Обсуждаются и прорабатываются разные механизмы, в том числе софинансирование некоторых долгосрочных сбережений. Было поручение президента, и мы должны представить такую концепцию софинансирования, но это касается долгосрочных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Что касается софинансирования в каких-то других продуктах, то пока такие варианты не прорабатываются", — отметил он.
"Мы также не отказываемся от стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Конечно, в какой-то момент нас спросили, остается ли актуальным документ. Конечно, его части потеряют актуальность, какие-то показатели нам придется пересматривать, но в целом принципы, которые мы закладывали, большинство из них остаются актуальными и мы надеемся, что правительство этот документ утвердит, когда ситуация успокоится с первоочередными мерами", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220317/836403758.html