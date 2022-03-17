МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает стимулирование со стороны государства долгосрочных сбережений граждан, заявил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Россияне нашли выгоду в домах и золоте, но думают о криптовалюте

"Мы понимаем, что все равно сбережения нужны, нужно запустить позитивный цикл сбережения для граждан и инвестиции для экономики, поэтому в этой связи продолжим работать над теми мерами, которые были запланированы", — сказал он, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами.

"Ключевой из этих мер станет стимулирование со стороны государства долгосрочных сбережений граждан и здесь мы разрабатываем меры налогового стимулирования для любых долгосрочных инструментов. Первое, это касается брокерского обслуживания, управляющих компаний, но и долгосрочных страховых продуктов и долгосрочных пенсионных продуктов", — сказал он.

"В этой связи, я думаю, что мы уже придем к каким-то законодательным решениям в этом году. Концептуально получили поддержку такого подхода в Центральном банке, и в правительстве", — отметил он.

По его словам, пока конкретики по стимулированию долгосрочных сбережений граждан нет. "Обсуждаются и прорабатываются разные механизмы, в том числе софинансирование некоторых долгосрочных сбережений. Было поручение президента, и мы должны представить такую концепцию софинансирования, но это касается долгосрочных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Что касается софинансирования в каких-то других продуктах, то пока такие варианты не прорабатываются", — отметил он.

"Мы также не отказываемся от стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Конечно, в какой-то момент нас спросили, остается ли актуальным документ. Конечно, его части потеряют актуальность, какие-то показатели нам придется пересматривать, но в целом принципы, которые мы закладывали, большинство из них остаются актуальными и мы надеемся, что правительство этот документ утвердит, когда ситуация успокоится с первоочередными мерами", — сказал он.