МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5% годовых, однако сократил программу выкупа активов с рынка на 28 миллиардов фунтов стерлингов, следует из пресс-релиза регулятора.

Центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов: выкуп гособлигаций теперь составляет 847 миллиардов фунтов, а объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов. Ранее объем выкупа активов составлял 895 миллиардов фунтов.

Решения центробанка совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.