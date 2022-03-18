МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям в долларах, говорится в сообщении министерства. Эксперты объяснили, почему Россия избежала дефолта

Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ с погашением в 2023 и 2043 годах в общей сумме 117,2 миллиона долларов получены платежным агентом по еврооблигациям — лондонским филиалом Citibank, сообщил Минфин.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщал, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, было исполнено.