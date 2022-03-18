МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства предоставил совету директоров Центрального банка РФ следующие полномочия:

определять размер операций в пользу нерезидентов;

ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке РФ;

выдавать разрешение экспортерам не продавать валютную выручку.

Документ запрещает российским компаниям и россиянам до конца года без разрешения Банка России оплачивать доли, вклады, паи в имуществе зарубежных юрлиц.

Попавшие под санкции российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-нерезидентов в рублях, следует из текста указа.

Кроме того, глава государства указом исключил СПГ-проекты в Арктике — "Ямал СПГ" и строящийся "Арктик СПГ 2" — из ограничений по валютным операциям с нерезидентами.