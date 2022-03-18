Путин запретил покупать доли в иностранных компаниях без разрешения ЦБ
Путин до конца года запретил без разрешения ЦБ покупать доли в иностранных компаниях
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин до конца года запретил российским гражданам и компаниям без разрешения ЦБ покупать доли в иностранном бизнесе, следует из подписанного главой государства указа.
"Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций: по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента", — сказано в документе.
https://1prime.ru/finance/20220318/836422458.html
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