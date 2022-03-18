МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ совместно с правительством РФ и банками работает над мерами по смягчению условий обслуживания кредитов с плавающей ставкой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы совместно с правительством и банками работаем над мерами по смягчению последствий резкого изменения условий обслуживания кредитов по плавающей ставке для компаний", — сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.