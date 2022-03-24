МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings намерено отозвать рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний. Об этом сообщается в заявлении агентства.

Ранее Евросоюз запретил с 15 апреля текущего года предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, учрежденным в России.

"В целях соблюдения санкций ЕС Fitch Ratings намерено отозвать свои рейтинги все соответствующих российских компаний и их дочерних предприятий", — указывается в релизе не вебсайте агентства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций и обсуждают новые. В частности, в Европе на разных уровнях периодически звучат заявления об отказе от импорта российских нефти и газа.