МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сократить срок оплаты госконтрактов и запретить использовать иностранную валюту при определении начальной цены, говорится в сообщении министерства. Минфин раскрыл объем ФНБ за февраль

"Срок оплаты контрактов будет сокращен, а иностранная валюта не будет использоваться при определении начальной (максимальной) цены госконтракта. Такие изменения содержатся в законопроекте, разработанном Минфином России, который вносит ряд новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ", — сказано в сообщении.

"Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки", – сказал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней для других поставщиков. "Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен", — указал министр.