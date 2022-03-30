МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России в среду, 30 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата исполнения первой части сделок — 30 марта, второй — 31 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Ранее ЦБ сообщил о снижении лимита по аукционам репо "тонкой настройки" со среды до 1 триллиона рублей с прежних 3 триллионов и отмене ежедневных депозитных аукционов "тонкой настройки".