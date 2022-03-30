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2022
https://1prime.ru/finance/20220330/836541531.html
Банк России проведет в среду однодневный аукцион репо "тонкой настройки"
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. Банк России в среду, 30 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора. Дата исполнения первой части... ПРАЙМ, 30.03.2022
банки, финансы, новости, цб рф, однодневный аукцион репо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Банк России в среду, 30 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.
Дата исполнения первой части сделок — 30 марта, второй — 31 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.
Ранее ЦБ сообщил о снижении лимита по аукционам репо "тонкой настройки" со среды до 1 триллиона рублей с прежних 3 триллионов и отмене ежедневных депозитных аукционов "тонкой настройки".