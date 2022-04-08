Денежная база России продолжает снижаться ускоренными темпами
Денежная база РФ в узком определении снижается ускоренными темпами третью неделю подряд
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении с 25 марта по 1 апреля третью неделю подряд снижается ускоренными темпами — на 452,5 миллиарда рублей после 820,4 миллиарда неделей ранее, следует из анализа РИА Новости на основе данных Банка России.
При этом всего денежная база снижается уже четыре недели: с 4 марта она уменьшилась на 13,58%, или на 2,3 триллиона рублей. На 1 апреля показатель стал минимальным с 18 февраля.
Рекордное недельное сокращение показателя наблюдалось с 11 по 18 марта этого года, тогда денежная база за неделю сократилась на 1,054 триллиона рублей. Третьим по масштабам недельное сокращение наблюдалось с 31 декабря 2014 года по 16 января 2015 года — на уровне 692,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20220408/836618357.html
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