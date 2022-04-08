МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении с 25 марта по 1 апреля третью неделю подряд снижается ускоренными темпами — на 452,5 миллиарда рублей после 820,4 миллиарда неделей ранее, следует из анализа РИА Новости на основе данных Банка России. Эксперт рассказал, когда ждать доллара по 60 рублей

При этом всего денежная база снижается уже четыре недели: с 4 марта она уменьшилась на 13,58%, или на 2,3 триллиона рублей. На 1 апреля показатель стал минимальным с 18 февраля.

Рекордное недельное сокращение показателя наблюдалось с 11 по 18 марта этого года, тогда денежная база за неделю сократилась на 1,054 триллиона рублей. Третьим по масштабам недельное сокращение наблюдалось с 31 декабря 2014 года по 16 января 2015 года — на уровне 692,1 миллиарда рублей.