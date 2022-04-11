МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ в 2022 году не планирует выходить на внутренний или внешние рынки заимствований, сообщил министр финансов Антон Силуанов. В МВФ высказались о специальных правах заимствования для России

"Нам сейчас нет необходимости занимать на рынках. Мы изменили бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и не нефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств как внутренних, так и внешних. Мы в этом году не планируем выход на внутренний рынок или внешние рынки. Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической", — сказал Силуанов в интервью газете "Известия".

"Если говорить о выходе на внешние рынки в перспективе, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что в ближайшее время это вряд ли возможно. Если мы и будем осуществлять заимствования, то в первую очередь у внутренних инвесторов", — добавил министр.

Он отметил, что общий объем госдолга РФ составляет около 21 триллиона рублей, из них около 4,5-4,7 триллиона приходится на внешние обязательства.