МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Страны Запада после начала спецоперации на Украине грозились применить против России "самые жесткие санкции", однако выяснилось, что отключением от международной платежной системы SWIFT российскую экономику не остановить, пишет автор Shukan Gendai.

При этом, считает обозреватель издания, на реальное энергетическое эмбарго Запад пойти не может.

Причина: тотальная зависимость от России.

Где же, черт возьми, эти "жесткие антироссийские экономические санкции", задается вопросом автор.

С момента, как против России выкатили новые санкции, прошло больше месяца. "В связи с этим развитые западные страны, в том числе и Япония, ввели экономические санкции против нее. Одна из таких мер — так называемые "SWIFT-санкции". Имеется в виду, что ряд российских банков будет отключен от международной информационно-платежной системы SWIFT", — переводит текст статьи ИноСМИ.