МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам этого года, говорится в материалах регулятора. Банк России сообщил об уменьшении средств компаний в банках в марте

"С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году. В результате в целом за 2022 год можно ожидать замедления темпов роста ипотеки до 10–15%", — сообщил регулятор.

При этом пока ипотека не снижает темпов динамики в месячном исчислении — по предварительным данным, в марте рост составил 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале — благодаря резкому росту выдач в рамках двух основных государственных ипотечных программ.

Выдачи рыночной ипотеки пока сократились незначительно (ориентировочно на 10–15%) и, по предварительным данным, за март составили около 300 миллиардов рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли в марте до 112 миллиардов рублей (с 76 миллиардов рублей в феврале), а льготной ипотеки под 7% — до 99 миллиардов рублей (с 51 миллиарда рублей). В ЦБ предположили, что повышенный спрос был связан с ожиданием населения и самих банков ужесточения условий программ поддержки ипотечного кредитования.

Кроме того, в марте, по предварительным данным, произошло сжатие потребительского кредитования на 1,9% после февральского роста на 1,2%, обусловленное резким падением спроса на кредиты ввиду роста ставок, а также ужесточением банками стандартов выдач, в том числе из-за вероятного снижения располагаемых доходов на фоне роста цен и в целом неопределенности в отношении перспектив занятости.