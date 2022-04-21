МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России продолжит работу над расширением присутствия карт "Мир" за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и в странах, с которыми у нас есть соглашения. И мы дальше будем расширять географию присутствия", — сказала она, выступая в Госдуме.

Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.

Также она отметила, что граждане активно пользуются Системой быстрых платежей. "Бизнес тоже активно использует эту систему, количество операций выросло за полгода в шесть с половиной раз", — отметила глава Центробанка.