МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России продолжит работу над расширением присутствия карт "Мир" за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и в странах, с которыми у нас есть соглашения. И мы дальше будем расширять географию присутствия", — сказала она, выступая в Госдуме.

Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.

Также она отметила, что граждане активно пользуются Системой быстрых платежей. "Бизнес тоже активно использует эту систему, количество операций выросло за полгода в шесть с половиной раз", — отметила глава Центробанка.