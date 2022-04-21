МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России продолжит работу над расширением присутствия карт "Мир" за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Карты "Мир" позволяют расплачиваться в России и в странах, с которыми у нас есть соглашения. И мы дальше будем расширять географию присутствия", — сказала она, выступая в Госдуме.
Карты российской платежной системы "Мир" сейчас принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, а также в Южной Осетии и Абхазии.
Также она отметила, что граждане активно пользуются Системой быстрых платежей. "Бизнес тоже активно использует эту систему, количество операций выросло за полгода в шесть с половиной раз", — отметила глава Центробанка.
https://1prime.ru/finance/20220421/836720026.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.