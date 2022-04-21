МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год. Набиуллина оценила вероятность наступления дефолта в России

Согласно отчету, к 2022 году финансовая система РФ преодолела последствия пандемии и имела значительный запас прочности: прибыль, капитал, качество кредитного портфеля – все показатели обеспечивали высокую степень устойчивости. При этом уже в середине 2021 года экономика России, за исключением нескольких отраслей, вернулась на доковидный тренд развития. Однако значительно возросло инфляционное давление как следствие стимулирующей экономической политики 2020 года и связанных с пандемией ограничений выпуска в российской и мировой экономике.

ЦБ, расценивая проинфляционные факторы как в значительной мере устойчивые, начал повышать ключевую ставку в марте 2021 года. За год она выросла на 4,25 процентного пункта, до 8,5%. Однако дополнительные проинфляционные факторы в последние месяцы года (низкий урожай плодоовощной продукции, ослабление рубля из-за нарастания геополитических рисков, высокие инфляционные ожидания) помешали замедлению текущего роста цен. На конец года инфляция достигла 8,4%, в два раза превысив цель ЦБ.

С 2014 года Банк России последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют.

На конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил 612,9 миллиарда долларов, из них 481,4 миллиарда – валютные активы и 131,5 миллиарда – золото. При этом доля золота в международных резервах РФ за год снизилась до 21,5% с 23,3%, доллара — до 10,9% с 21,2%, фунта стерлингов — до 6,2% с 6,3%. В то же время доля евро выросла до 33,9% с 29,2%, доля юаня — до 17,1% с 12,8%, в прочих валютах — 10,4%. После заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях, отмечается в отчете ЦБ.

Согласно отчету, доходы Банка России в 2021 году составили 554,686 миллиарда рублей, расходы — 580,983 миллиарда. Таким образом, регулятор закончил прошлый год с убытком в 26,297 миллиарда рублей, который, тем не менее, по сравнению с предыдущим годом сократился примерно в 2,3 раза. В 2020 году доходы Центробанка составляли 2 триллиона 403,942 миллиарда рублей, расходы – 2 триллиона 465,451 миллиарда, убыток – 61,509 миллиарда.