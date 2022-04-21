МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода, борьба с нелегальным бизнесом, пирамидами, социальной инженерией — задачи, которые нужно решать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Глава Банка России рассказала о начале применения цифрового рубля

"Многие участники рынка могут пытаться начать ловить, что называется, рыбку в мутной воде. И борьба с нелегальным бизнесом с финансовыми пирамидами, социальной инженерией — задачи, которые нужно решать", — сказала Набиуллина.

Сейчас появляются недобросовестные практики продаж, необоснованные комиссии, а также навязывание разного рода продуктов финансовыми организациями. "Внимание к этому вопросу, на мой взгляд, не должно ослабевать. Особенно в такие сложные моменты, как сейчас, когда люди стараются сберечь, сохранить свои сбережения", — обратила внимание Набиуллина.

Банк России несколько лет развивает поведенческий надзор. Глава регулятора объяснил, что этот надзор заключается не только в том, чтобы осуществлять контроль за банками, финансовыми институтами с точки зрения их финансовой устойчивости. Но и с точки зрения "того, как финансовые институты работают с клиентами, с людьми и с банками", добавила она.