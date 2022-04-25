МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам прошлого квартала увеличилась на 24% в годовом выражении и составила 2,781 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Китайцы стали активнее покупать российское мороженое

Разводненная прибыль на акцию составила 0,64 доллара по сравнению с 0,52 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль также составила 0,64 доллара на акцию, что выше прогноза, данного аналитиками, в 0,58 доллара.

Квартальная операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении поднялась на 16%, до 10,491 миллиарда долларов. Ожидалась выручка в 8,6 миллиарда.

По итогам года компания ожидает органического роста выручки на 7-8%. Coca-Cola также сообщает об ожидаемом влиянии приостановки деятельности в России: снижение объема продаж продукции на 1% и выручки на 1-2%.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.