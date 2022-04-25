МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Предельные суммы кредита по льготной ипотеке на новостройки, ставку по которой опускают с 12% до 9%, остаются на том же уровне, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале. Эксперт: большого оживления рынка ипотеки ожидать не нужно

В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

"…Мы лимиты 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохраняем, и лимит для всех (остальных – ред.) регионов РФ в 6 миллионов тоже сохраняем", — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что программу льготной ипотеки решено продлить до конца 2022 года, хотя изначально предполагалась, что она завершится 1 июля.

"Я считаю, что президент принял очень хорошее решение, которое совершенно точно поможет жилищному строительству. При том уровне инфляции ставка 9% — это очень хорошая ставка. Спасибо президенту за такую серьезную поддержку", — отметил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Весной этого года условия снова были изменены. Предельную сумму кредита подняли до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам увеличили до 12%.