МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 25 (2357).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 787-П от 12.01.2022 "Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68140 от 8.04.2022, вступает в силу c 1.10.2022/;

— указание № 6012-У от 13.12.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68118 от 7.04.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6032-У от 23.12.2021 "О случаях, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполнение обязательств, возникающих из таких договоров, должно быть обеспечено, а также о требованиях к указанному обеспечению" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68174 от 12.04.2022, вступает в силу c 1.04.2023/;

— указание № 6057-У от 10.01.2022 "О минимальных /стандартных/ требованиях к объему и содержанию информации, предоставляемой кредитной организацией, действующей от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо действующей от имени и /или/ по поручению некредитной финансовой организации при заключении с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг, в том числе об их условиях и рисках, связанных с их исполнением, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68175 от 12.04.2022, вступает в силу с 1.07.2022/;

— указание № 6118-У от 18.04.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 марта 2019 года № 5094-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 68282 от 21.04.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-793 от 20.04.2022 "Об отмене приказа Банка России от 28 декабря 2015 года № ОД-3781";

— приказ № ОД-829 от 25.04.2022 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "ЕРП" /ООО/ /Московская область, г. Сергиев Посад/";

— информационное письмо № ИН-018-34/58 от 20.04.2022 "О предоставлении рейтингуемым лицом КРА информации для осуществления рейтинговой деятельности";

— информационное письмо № ИН-02-28/59 от 22.04.2022 "О нераскрытии информации на основании решения Совета директоров Банка России от 14.04.2022";

— методические рекомендации по подготовке кредитными организациями методики расчета показателя долговой нагрузки заемщика № 5-МР от 20.04.2022;

— методические рекомендации по учету особенностей социально ориентированных некоммерческих организаций при предоставлении им кредитов № 6-МР от 25.04.2022.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО РНКО "Синергия"; сообщение об исключении АО Банк "Онего" из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.