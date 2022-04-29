МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ понизил прогноз по темпам роста ипотеки в стране в 2022 году до 10-15% с 15-19%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ прогнозирует инфляцию по итогам 2022 года на уровне 18-23%

Такой же прогноз по росту в 10-15% регулятор закладывает и на 2023-2024 годы.

"ПЛОХИЕ" ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГРАЖДАН ПО ИПОТЕКЕ УПАЛИ

Просроченная задолженность россиян по жилищным кредитам по итогам марта 2022 года снизилась на 3,7% — до 57,1 миллиарда рублей за месяц, это стало минимумом с марта 2018 года, следует из данных ЦБ РФ.

Срок ипотечного кредитования в России в марте обновил исторический максимум, увеличившись почти на два месяца — до 22 лет и 2 месяцев.

Ставка по рублевой ипотеке в России в марте уменьшилась до 8,05% с 8,10% месяцем ранее. Она продолжает удерживать максимальные значения с апреля 2020 года. Тогда ставка составляла 8,42%.

Российские банки в марте нарастили количество выданных кредитов почти на 20% — до 162,8 тысячи ссуд на общую сумму 521,3 миллиарда рублей. Портфель ипотечного кредитования по итогам декабря увеличился на 2,23% — до 12,4 триллиона рублей.