МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учётную ставку до 0,75-1% годовых по итогам двухдневного мартовского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Аналитики оценили, как изменятся процентные ставки в США и Британии

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 4 мая, в 21.00 мск.

В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в апреле. Аналитики полагают, что показатель вырос до 55,8 пункта с 54,9 пункта марте, как и показала предварительная оценка.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в марте. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель снизился на 0,1% после роста на 0,3% в феврале, а в годовом – вырос на 1,4% после роста на 5%.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за апрель. Ожидается, что показатель вырос на 395 тысяч после роста марта на 455 тысяч.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в апреле вырос до 58,5% с 58,3% в марте.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует в еженедельном отчете данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 апреля. Аналитики полагают, что показатель снизился на 1,2 миллиона баррелей и достиг 413,2 миллиона.