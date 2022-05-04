МОСКВА, 4 мая — Прайм. "РГС Банк" официально стал частью кредитной организации "Открытие", сообщает пресс-служба "Открытия".

Логотип Тинькофф Банка

"Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд

"Банк "Открытие" завершил юридическое присоединение "РГС Банка". Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом "Открытие Авто", — говорится в сообщении.

"РГС Банк" выполнит все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам. Автобизнес продолжит развитие под новым брендом. Возглавит "Открытие Авто" Марина Дембицкая, экс-член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС Банка".

 