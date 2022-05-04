МОСКВА, 4 мая — Прайм. "РГС Банк" официально стал частью кредитной организации "Открытие", сообщает пресс-служба "Открытия".
"Банк "Открытие" завершил юридическое присоединение "РГС Банка". Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом "Открытие Авто", — говорится в сообщении.
"РГС Банк" выполнит все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам. Автобизнес продолжит развитие под новым брендом. Возглавит "Открытие Авто" Марина Дембицкая, экс-член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС Банка".
https://1prime.ru/finance/20220504/836814273.html
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