МОСКВА, 4 мая — Прайм. "РГС Банк" официально стал частью кредитной организации "Открытие", сообщает пресс-служба "Открытия". "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд

"Банк "Открытие" завершил юридическое присоединение "РГС Банка". Информационные системы банков будут полностью объединены до конца 2022 года. Развитие автобизнеса в группе продолжится под брендом "Открытие Авто", — говорится в сообщении.

"РГС Банк" выполнит все обязательства и требования по заключенным ранее клиентским договорам. Автобизнес продолжит развитие под новым брендом. Возглавит "Открытие Авто" Марина Дембицкая, экс-член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС Банка".