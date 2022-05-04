МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакосмического концерна Airbus в первом квартале 2022 года выросла в 3,4 раза в годовом выражении – до 1,219 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Российский рынок акций упал на 2,94%

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,55 евро против 0,46 евро годом ранее. Выручка Airbus увеличилась на 15%, до 12 миллиардов евро. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 12,6 миллиарда евро.

Компания в минувшем квартале поставила 142 самолета против 125 самолета годом ранее. Airbus также сохранила прогноз на текущий год, по итогам которого компания ожидает поставить 720 самолетов и получить показатель EBIT в 5,5 миллиарда евро.

Потери из-за санкций, введенных в отношении России, в первом квартале Airbus оценивает в 200 миллионов евро.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.