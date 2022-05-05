МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам первого квартала 2022 года составила 247 миллионов евро, что на 72,2% меньше прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности группы. Чистая прибыль ArcelorMittal за первый квартал выросла в 1,8 раза

Выручка выросла на 7,3%, до 5,017 миллиарда евро. Чистый процентный доход вырос при этом на 6%, до 2,3 миллиарда евро.

"Первые месяцы 2022 года были отмечены крайней геополитической и макроэкономической неопределенностью. В то время как глобальная экономика, несомненно, сталкивается с трудностями из-за войны на Украине и ее более широких последствий, Unicredit вступает в этот период с устойчивой и прибыльной моделью, а также с разумным капиталом и существующими резервами", — приводятся в релизе слова генерального директора банка Андреа Орчела (Andrea Orcel).

Банк прогнозирует рост ВВП еврозоны на 3,1% в 2022 году и на 2,5% — в 2023 году, основываясь на предположении, что Россия продолжит экспортировать нефть и газ в Европу.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.